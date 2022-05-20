GALATASARAY HABERLERİ - Eşref Hamamcıoğlu listesini teslim etti! İşte isimler

Galatasaray başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu listesini teslim etti. Hamamcıoğlu yaptığı açıklamalarda, "Önemli bir sürece girdik. Listelerimiz zaten hazırdı. Arkamda gurur duyduğum ekibim burada. Galatasaray tarihinde yaşanmamış olaylar gerçekleşti. Hukukun çeşitli dayanaklarına yaslanarak iptal edilmiş bir seçim süreci yaşandı. Galatasaray'ın çok acil öncelikleri olmasına rağmen gecikme yaşadık." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)