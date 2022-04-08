GALATASARAY HABERLERİ - Eski yönetici Rezan Epözdemir'den seçim sözleri! Genel kurul iptal olacak mı?

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin ibra edilmemesinin ardından gözler genel kurula çevrilmişti. İstanbul Valiliği'nin açtığı dava sonrası sarı-kırmızılı ekipte genel kurulun iptal edilip edilmeyeceği merak konusuydu. Galatasaray'ın eski yöneticisi Rezan Epözdemir A Spor'a konuştu. Epözdemir hem bu konuya ilişkin, hem de açılan davanın ardından yaşanacak gelişmeleri aktardı. Epözdemir, ""Bu davanın tek başına açılması bu yönetimin idari ibra edildiği anlamına gelmez, seçim takviminin işlemesine engel olmaz. Ancak bu konuda mahkeme ihtiyati tedbir kararı verirse idari ibrasızlık tedbiren durdurulur." dedi. İşte o sözler...