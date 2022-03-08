GALATASARAY HABERLERİ - Erol Kaynar Fatih Terim'in Burak Elmas'a cevabını yorumladı! "Bu maça gitmemesi..."

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başkan Burak Elmas tarafından özel davetiye ile Camp Nou'daki maça çağrılan Fatih Terim, Elmas'a cevap verdi. Spor yazarı Erol Kaynar, Terim'in cevabını yorumladı. Kaynar, "Fatih hocanın kırgınlığı var ve bu çok doğal. Kibarca geri çevirmiş ama büyük bir sitem yaparak. Hocanın da bu maça gitmemesi iyi aslında. Takım bundan etkilenebilirdi." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)