GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Ümit Öztürk'e sert sözler!

Galataaray Rizespor maçı haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçın hakemi Ümit Öztürk hakkında sert konuştu. Toroğlu, "Fernandes'e yapılanlardan hakem olarak utanın. Her pozisyonda Galatasaraylı oyuncular Fernandes'i indirdiler. Çocuğun ayağında 5-6 tane siyahlık vardır. Çocuğu hakem olarak koruyacaktın. Hakem de trene bakar gibi baktı." dedi.