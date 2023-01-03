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Web Tv Video GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Özgüç Türkalp'e flaş sözler! "Golün iptali için çalıştı!"
GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Özgüç Türkalp'e flaş sözler!

GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Özgüç Türkalp'e flaş sözler! "Golün iptali için çalıştı!"

03.01.2023 | 22:58

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray zorlu mücadelede karşı karşıya gelmişti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, tartışmalı ofsayt pozisyonu ile ilgil olarak maçın VAR hakemi Özgüç Türkalp hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Erman Toroğlu, "Özgüç Türkalp golü iptal ettirmek için çok çalıştı. Herkesin kafasını karıştırdı. Ofsaytımsı dedi. OFsayt vardır ya da yoktur." dedi. | Galatasaray haberleri

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