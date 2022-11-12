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Web Tv Video GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü! "Son 2 maçta ispatladı"
GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü!

GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü! "Son 2 maçta ispatladı"

12.11.2022 | 22:15

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadeleden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a övgü dolu sözlerde bulundu. Toroğlu, "Okan Buruk bu işi Galatasaray'da götürebileceğini son 2 karşılaşmada ispatladı. Okan iyi niyetli birisi. Hakem konularına girmeyecek." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

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