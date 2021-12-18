GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Galatasaraylı futbolculara eleştiri!

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir'i konuk etti. Sarı kırmızılı ekip ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Usta yorumcu Erman Toroğlu, ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Galatasaraylı oyuncuların hakemi hedef almasına gerek yok. Sen topunu oyna. 45 dakikan var ve hakem seni ipe bağlamamış. Galatasaray çok gergin. Hakemlerle oynayan kişiler görevlerini yapamadıkları hakemlerle oynuyorlar. Hakemin üstüne gideceğine rakibinin üstüne git." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)