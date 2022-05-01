GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Galatasaray'a şok eleştiri! "Geleceği belli değil"

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u evinde konuk etti. Maçın ilk 45 dakikası 1-1 sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Galatasaray'ın 2 şutu var. Galatasaray kongresinin kaç şutu var? Kongre öyle olursa sahada bir şey bekleme. Daha haziranda kongre olacak. Teknik direktör gidecek gözüküyor. Futbolcu ne yapar? Galatasaray'ın geleceği belli değil." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)