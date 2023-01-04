GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Galatasaray'a sert eleştiri! "Lider demem"

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü zorlu mücadelede karşı kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadeleyi değerlendirdi. Erman Toroğlu, "Yurt dışından gelsem ve Galatasaray'ın oynadığı futbolu görsem lider demem. Lider bir takımın daha farklı oynaması lazım. Eksiklerin var ama bu olmamalı. Kaç maçtır can çekişiyor. Galatasaray seyircisi takımı itiyor. Takımı derbiye uğurluyorlar ama bu oyunla işleri zor." ifadelerine yer verdi.