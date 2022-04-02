GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş yorum! Galatasaray'ın penaltısı doğru mu?

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Nef Stadyumu'nda ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın maçın başında kazandığı penaltıyı yorumladı. Toroğlu, "Kerem topu alıyor. Salih Dursun ayağını yere koyuyor. Kerem geçip gitmek istiyor. Penaltıyı almaya gidiyor ve penaltıyı alıyor. Ben bu pozisyona penaltı der miyim, hayır. İçim rahat bir şekilde bu pozisyona penaltı demem." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)