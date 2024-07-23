GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten olimpiyat sözleri!

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, "Galatasaray'ı ve Türkiye'yi gururlandırmak için ellerinden geleni yapacaklar." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Olimpiyatlara 6 sporcuyla katılan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, A Spor mikrofonuna konuştu.

İşte Özbek'in açıklamalarından satır başları:

Onlar bizim çocuklarımız, gururlarımız. Olimpiyat kotası aldılar. Türkiye'yi temsil etmek için gidiyorlar. Orada başarılı olmak çok önemli. Ben de bugün onları uğurlamaya geldim. Onlardan başarı bekliyorum. Galatasaray'ı ve Türkiye'yi gururlandırmak için ellerinden geleni yapacaklar.

Amatör sporlar diye bahsettiğimiz bir grup var, onlar için çalışmalarımız devam ediyor. Tesisleşme çok önemli, buna da çok önem veriyoruz. Altyapıyı kuvvetlendirmek için harekete geçtik zaten. Ne kadar kuvvetli olursak altyapı ve tesiste yetişen oyuncu sayımız o kadar artar. Onun için de bugünkü şartlarda dahi Paris için kota alan sporcuları tebrik ediyorum. Madalyalarla dönecekler inşallah.