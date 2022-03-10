GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas ve Joan Laporta'dan ortak açıklama! "Beklentimiz..."

Spor haberi... UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray İspanyol devi Barcelona'ya konuk oluyor. Karşılaşma öncesi iki kulüp yöneticisi beraber yemek yerken, yemeğin ardından ortak açıklamada bulundular. Elmas açıklamasında "Çok özel bir yer. 2 kulübün de köklü bir tarihi var. Umarım akşam güzel bir maç olur ve kazanan biz oluruz. Galatasaray'ın tarihini anlattık ve onlar da buna önem veriyor. Ekibimiz iyi hazırlandı. Beklentimiz Galatasaray'ın kazanması." ifadelerini kullandı.