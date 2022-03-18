GALATASARAY HABERLERİ - Barcelona maçı sonrası flaş Erick Pulgar sözleri! "Yerine Gedson Fernandes alınsaydı..."

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, zorlu Barcelona deplasmanında 0-0 berabere kalmış ve tur şansını İstanbul'a bırakmıştı. İkinci maçta Katalan ekibine karşı öne geçen sarı kırmızılı ekip skoru koruyamadı ve maçı 2-1 kaybederek Avrupa Kupası'na veda etti. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, maçtan sonra Galatasaray'ı değerlendirdi. Akcan, "Pulgar diye bir oyuncu aldınız. Neden aldınız? Geçen seneden beri konuşulan Gedson Fernandes'i alsaydınız takımın kalitesi artardı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)