GALATASARAY HABERLERİ: Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz sözleri! "Ameliyattan çıktıktan sonra..."

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mali Genel Kurul heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda A Spor'un sorularını yanıtladı. Albayrak, "Basının içeri alınmamasına üzüldüm. Kişilik olarak vereceğim oyu açıklamak bana yakışmaz. Galatasaray için önemli bir gündeyiz. Rahmetli Mustafa Cengiz'i asla unutmayacağız. Ameliyattan çıktıktan sonra elimi tutup, gözlerime bakıp, 'Bankalarla ne yaptın Abdurrahim?' demesini hiçbir zaman unutmayacağım. Bizim dönemimize ait 5.5 aylık sürenin hesabını veriyoruz. Barış içerisinde bir kongre olması lazım. Kavgaların içerisine girdiğimiz zaman başarılı olamayız" dedi. İşte o sözler...