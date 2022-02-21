GALATASARAY HABERİ: Taylan Antalyalı'nın pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu yorumladı! (GS spor haberi)

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısını değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Taylan Antalyalı'nın penaltı yaptırdığı pozisyonu yorumladı. Toroğlu, "O penaltıyı oyuncu neden yapıyor? Çünkü panikten yapıyor. Resmen eliyle oynadı. Bir büyük takım futbolcusu böyle hata yapmaz." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)