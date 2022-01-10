GALATASARAY HABERİ: İpler böyle koptu! İşte Fatih Terim'in ayrılığının perde arkası... (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı kırmızılıların gündemine dair konuştu. Fatih Terim'in ayrılığının perde arkasını açıklayan Toroğlu, "“Giresunspor maçı sonrası Burak Elmas, Fatih Terim'e telefon açıyor. Telefonuna çıkmıyor. Bunun üzerine üç defa mesaj atıyor. Mesajlara da cevap vermiyor. İş orada bitiyor.” ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)