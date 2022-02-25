GALATASARAY HABERİ: Hıncal Uluç'tan Barcelona yorumu! "Korkmaya gerek yok" (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi İspanya'nın devi Barcelona oldu. A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç, Barcelona kurasını değerlendirdi. Uluç, "Galatasaray'ın hali meydanda. Bu döküntü Barcelona'yı bile yenecek hali yok. Öbür takımlara yenilse rezil olur. Barcelona'ya yenilse sorun olmaz ama yenerse Barcelona'yı yendi olacak. İyi bir kura. Barcelona'dan korkmaya gerek yok. Galatasaray ve hocasına güvenim olsa turu geçmemiz kesindi. " ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)