GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim planını yaptı! "Diagne giderse..." (GS spor haberi)

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor... Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalırken ocak ayında takviyeye kesin gözüküyle bakılıyor. Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Serhan Türk aktardı. Türk, "Galatasaray'da Diagne'ye teklif yapılma ihtimali yüksek. Gelecek olan teklife sıcak bakılırken iyi bir golcü alınması planlanıyor." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)