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Web Tv Video GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim planını yaptı! "Diagne giderse..." (GS spor haberi)
GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim planını yaptı!

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim planını yaptı! "Diagne giderse..." (GS spor haberi)

13.12.2021 | 11:48

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor... Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalırken ocak ayında takviyeye kesin gözüküyle bakılıyor. Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Serhan Türk aktardı. Türk, "Galatasaray'da Diagne'ye teklif yapılma ihtimali yüksek. Gelecek olan teklife sıcak bakılırken iyi bir golcü alınması planlanıyor." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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