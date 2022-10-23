GALATASARAY HABERİ: Erman Toroğlu'dan Ali Palabıyık yorumu: Maç rezalet oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında evinde Alanyaspor'u ağırladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, zorlu mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Hakem Ali Palabıyık'ın performansını yorumlayan Toroğlu, "İmkan olsa seyirciye anlatacağım. Maç rezalet oldu. Her pozisyonu alsak özete sığmaz. Palanın bıyıkları aşağı doğru indi. Yerlerde sürünüyor. Ali Palabıyık bir Alanyaspor'lu oyuncu bulursa oyundan atacak." dedi.