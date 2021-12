GALATASARAY HABERİ - Erman Toroğlu açıkladı! Zorbay Küçük Galatasaraylı futbolculara 'Go Lan' dedi mi?

Spor haberi... Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray - Başakşehir maçını yöneten hakem Zorbay Küçük'ün sarı-kırmızılı futbolculara 'Go lan' dediği iddia edilmişti. Yaşananların perde arkasını Takım Oyunu programında açıklayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Duyumum, hakem 'Go lan' demiyor 'Go away (uzaklaş)' diyor. Necati Ateş, Zorbay Küçük'e 'Sen benim oyuncuma yalancı mı diyorsun?' diyor, hakem 'Evet' diyor." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)