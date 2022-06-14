GALATASARAY HABERİ: Dursun Özbek'ten teknik direktör açıklaması!

Galatasaray'da başkanlığa seçilen ve mazbatasını alan Dursun Özbek, Ali Sami Yen'in kabristanında açıklamalarda bulundu. Özbek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında en çok kupa kazanan takım olmak istiyoruz. Taraftarımıza mesajım; sevgi, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeleri olur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyetimizin 100. yılında sevgi iklimi oluşturmalıyız. Teknik direktör konusunda daha önceden çalışmalarımız vardı. Akşam yönetim kurulu toplantısı yapacağız ve teknik direktör konusu gündeme gelecek." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)