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Web Tv Video GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan flaş hamle! İşte Kerem Aktüroğlu'nun serbest kalma bedeli (GS spor haberi)
GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan flaş hamle! İşte Kerem Aktüroğlu'nun serbest kalma bedeli (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan flaş hamle! İşte Kerem Aktüroğlu'nun serbest kalma bedeli (GS spor haberi)

26.11.2021 | 16:50

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlı ile sözleşme yenileyecek. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan,  "Kerem'i Marsilya maçında çok ciddi kulüpler de izledi. Özellikle İtalya kulüplerinin ciddi ilgisi var Kerem'e. 5 yıllık bir sözleşmesi var Galatasaray'ın. Sarı kırmızılı takım, Kerem Aktürkoğlu ile yapacağı yeni sözleşmeye ise 25 milyon Euro serbest kalma maddesi koyacak." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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