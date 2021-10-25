GALATASARAY HABERİ - Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme! 2 isim kadroda yok (GS spor haberi)

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını payalaşacak. Zorlu derbi öncesinde A Spor muhabiri Emre Kaplan, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaray'ın son durumunu aktardı. Kaplan, "Oyuncular önceki maçlarda olduğu gibi bu maçta da kampa girmedi. Galatasaray'da 2 isim eksik. Sacha Boey dün bireysel antrenmanlarını devam ettirse bile Fatih Terim tarafından maç kadrosuna alınmadı. Sakatlığı uzun süredir devam eden kaptan Arda Turan'da kadroda yok. 8 maçlık cezasını tamamlayan Marcao ise ilk 11'de olacak." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)