Galatasaray genç stoper Furkan Bayır'ın peşinde! Transfer...

Son dakika transfer haberi... Galatasaray ara transfer döneminde birçok bölgeye takviye yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, önceliği orta saha ve kanatlara verse de stoper ihtiyacı da ortaya çıktı. Luyindama'nın formsuzluğu ve Donk'un ilerleyen yaşı sebebiyle stoper rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray'da Marcao ve Luyindama'nın olası satışı göz önüne alınarak stoper arayışına hız verildi. Sarı-kırmızılılar, bir süredir takip ettiği Menemensporlu Furkan Bayır için resmi girişimleri başlattı.