Galatasaray Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu

Galatasaray son dakika haberleri: Son zamanlarda gündem olan 1959 yılı öncesi şampiyonluklarına ilişkin Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Fenerbahçe camiasına en ufak laf etmem ama camialarla, yönetimler farklıdır. Bir yönetimin yaptığı ağır hatayı ben camiaya yüklemem. 29 şampiyonlukla ilgili şu anda başvuru yapmaları bilinçli. Çünkü o kadar kırılgan bir camia ki, üflesen uçuyor." dedi. (GS spor haberleri)