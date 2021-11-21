GALATASARAY FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Fatih Terim ve Vitor Pereira sözleri! "Yaptıkları artistlik"

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Usta yorumcu Erman Toroğlu ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Şu ana kadar hakem kötü götürmedi. Fatih Terim'in de yaptığı artistlik, Pereira'nın da yaptığı artistlik. Sahanın içinde topa müdahale etti Fatih Terim. İşi uzatsaydı kırmızı görürdü. Pereira, "Ben de buradayım" dedi, o da gördü " dedi. | Galatasaray - Fenerbahçe haberleri (GS - FB haberleri)