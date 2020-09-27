Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sahaya düşen yabancı madde böyle görüntülendi

Süper Lig’in 3’üncü haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu’nda 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın 7’nci dakikasında ise sahaya yanıcı madde düştü. Stat dışından atılan yanıcı madde, Galatasaray'ın korner kullandığı sırada Fenerbahçe ceza sahasına yakın yere indi. Kameralara da yansıyan görüntülerde stadyum dışından birçok yanıcı maddenin atıldığı ve 2 tanesinin de stadyumun çatısına düştüğü gözlendi.