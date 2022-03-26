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Web Tv Video Galatasaray eski başkan adayı Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a sert eleştiri!
Galatasaray eski başkan adayı Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a sert eleştiri!

Galatasaray eski başkan adayı Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a sert eleştiri!

26.03.2022 | 16:37

Galatasaray haberi | Galatasaray’da yıllık olağan genel kurul toplantısı yapılıyor. Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz seçimde aday olan Metin Öztürk, A Spor’a açıklamalarda bulundu. Öztürk, Burak Elmas yönetimini eleştirerek, “Yüzde %30 ile başkan seçilen bir başkanın Galatasaray’ı temsil etmesi, 3 yıl devam etmesi çok doğru değil. Hele vaatlerini yerine getiremediği bir ortamda… Biz seçilseydik mali genel kurulu 2 güne taşıyacaktık. Şimdi göreceksiniz 61 konuşmacı var. Gece 01:00’de bitecek.” ifadelerini kullandı. İşte Öztürk’ün çarpıcı sözleri…

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