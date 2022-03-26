Galatasaray eski başkan adayı Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a sert eleştiri!

Galatasaray haberi | Galatasaray’da yıllık olağan genel kurul toplantısı yapılıyor. Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz seçimde aday olan Metin Öztürk, A Spor’a açıklamalarda bulundu. Öztürk, Burak Elmas yönetimini eleştirerek, “Yüzde %30 ile başkan seçilen bir başkanın Galatasaray’ı temsil etmesi, 3 yıl devam etmesi çok doğru değil. Hele vaatlerini yerine getiremediği bir ortamda… Biz seçilseydik mali genel kurulu 2 güne taşıyacaktık. Şimdi göreceksiniz 61 konuşmacı var. Gece 01:00’de bitecek.” ifadelerini kullandı. İşte Öztürk’ün çarpıcı sözleri…