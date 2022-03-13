GALATASARAY - BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Galatasaray Beşiktaş derbisi oynanacak mı? Hava tahmin uzmanı açıkladı!

Galatasaray Beşiktaş maçı haberleri: Galatasaray ile Beşiktaş zorlu derbide karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan maçta hava şartlarının nasıl seyredeceği merak konusu. Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Yüksel, "Son değerlendirmelere göre kar yağışı artık etkisini kaybediyor. Maç rahatlıkla oynanabilir. Yarın gün içerisinde biraz olsa da yağabilir ama yaşamı etkilemeyecek. Sıcaklıklar maç saatinde 2-3 derece olacak." dedi.