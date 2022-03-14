GALATASARAY - BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Erman Toroğlu yorumladı! Ghezzal'ın hareketi kırmızı kart mı?

Spor haberi... Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ev sahibi zorlu müsabakayı 2-1 kazandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Rachid Ghezzal'ın Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahaleyi değerlendirdi. Toroğlu, "Ghezzal topa vurmak istiyor ama ayağı toptan sekerek Kerem'in ayağına geliyor. Topa iyi niyetle geliyor. Ayağı toptan sektiği için ben kart kullanmam. Direkt gitse basacaksın kırmızı kartı." dedi. İşte o sözler... (GS - Bjk spor haberi)