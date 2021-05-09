Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası şok sözler! "15 pas yapamadı"

Son dakika Galatasaray-Beşiktaş derbisi haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi ve dev derbiyi sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci derbi için flaş değerlendirmelerde bulundu ve "Galatasaray'ın galibiyeti sürpriz oldu. Beşiktaş'ın böyle oynayacağını beklemiyordum, arka arkaya 15 pas yapamadı. G.Saray'da haftalardır Beşiktaş çalışılmış" şeklinde konuştu.