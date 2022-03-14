Galatasaray Beşiktaş derbi maçı saatinde hava nasıl olacak? Uzman isim açıkladı

Galatasaray Beşiktaş maçı haberleri: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi karşılaşmanın kapalı gişe oynanması bekleniyor. Galatasaray Beşiktaş maçı öncesi maç saatinde hava durumunun nasıl olacağı ise merak ediliyor. Bu konu hakkında Meteoroloji uzmanı Esra Bayhan açıklamalarda bulundu. Bayhan, "Maç esnasında kar ya da yağmur beklenmiyor ancak havanın çok soğuk olacağı bir karşılaşma olacak. Tribünde olanlar çok dikkat etmeliler" dedi.