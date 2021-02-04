Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş ve limit açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Cengiz, Beşiktaş'ın harcama limitleriyle ilgili açıklamasına, "Ben görüyorum ve artırıyorum. Beşiktaş'a katılıyorum. Beşiktaş bizden de ricacı oldu, artı 2 yabancıya peki dedik. Niye sadece devre arası diyor. Geçen sezon da olsun, tüm sezonlar olsun. Artırıyorum. Niye bu devre arası? TFF Sicil Kurulu bu konuda hassas." yanıtını verdi.