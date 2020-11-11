Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıkladı! Radamel Falcao ayrılacak mı? | Son dakika haberleri

Kulüpler Birliği topplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, takımdan ayrılacağı konuşulan Radamel Falcao'nun geleceğiyle ilgili konuştu.

Başkan Cengiz, Kolombiyalı golcüyle ilgili "Radamel Falcao bir tanedir. Devam edecek. Benim futbolcularım, benim için en değerlilerdir. Benim şirketimde de öyledir. Galatasaray'da başarı yakalayacak ortamı sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.