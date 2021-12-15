Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan TFF'ye sert tepki! "Naklen yayın ihalesinden çıkarız"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. TFF'yi hedef alan Elmas, "TFF'nin yarından itibaren o koltukları terk etmelerini acil olarak talep ediyoruz. Makamlar şereflidir, fakat asıl olan makama şeref katmaktır. Yapamıyorsanız gideceksiniz. Bu kurullar devam ederse, yayın ihalesine markamızı sokmamak için hazırlıklara başladık. Gerekirse naklen yayın ihalesinden çıkmaya da hazırız" dedi.