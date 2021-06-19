Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Mustafa Cengiz'e gönderme! "Son dönemde..."

Galatasaray'da olağan seçimli genel kongresi sona erdi. Sarı-kırmızılılarda 5 başkan adayı arasından Burak Elmas birinci çıkarak 38. başkan oldu. Burak Elmas, başkan seçildikten sonra A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Eşref Hamamcıoğlu ile kürsüye ele ele çıkmanız Galatasaray'da çok şeyin değişeceğinin sinyalini mi verdi sorusu üzerine Elmas "Galatasaray'da değişmesi gerekmeyen şeyler bunlar, Galatasaray budur Galatasaray'ın doğalıdır, son zamanlarda yapılmadığı için sanki yeni bir şey yapılmış gibi görebilirsiniz ancak ama Galatasaray budur zaten son dönemde bundan uzaklaşılmıştı hızlı şekilde normalimize geri döneceğiz" dedi.| Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)