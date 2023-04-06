Galatasaray Başakşehir maçı sonrası olay sözler! "Amaç Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'yla avutmak"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray evinde Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar turnuvaya veda etti. Müsabakanın hakemi Kadir Sağlam verdiği kararlarla Galatasaray cephesinin tepkisini çekti. Karşılaşma sonrası GS TV spikeri Ebru Gürsoy, canlı yayında çılgına döndü ve "Amaç, Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası ile avutmak. Sayın Ali Koç'a, Fenerbahçe'ye 9 senedir alınmayan kupanın, Türkiye Kupası olanını hediye etmek. Bir tek o şeytandan alınan kupa var işte." ifadelerini kullandı.