Galatasaray Başakşehir maçı sonrası Necati Ateş'ten Zorbay Küçük'e sert sözler!

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Galatasaray Yardımcı Teknik Direktörü Necati Ateş açıklamalarda bulundu. Maçın hakemi Zorbay Küçük hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Ateş, "Hem 4. hakem, hem Zorbay! Gidin lan demiş! Kart verirsin. Sen lan diyemezsin! Galatasaray'ın oyuncusuna lan diyemezsin! Arkasında nasıl bir güç varsa bu kadar rahat konuşabiliyor." dedi. İşte o açıklamalar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)