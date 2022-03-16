Galatasaray-Barcelona maçı öncesi Aubameyang'dan Gomis'e büyük övgü!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. İlk maçın 0-0 eşitlikle geçildiği eşleşmede, kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Galatasaray-Barcelona maçı öncesinde Aubameyang açıklamalarda bulundu. "Gomis çok iyi bir forvet" diyen dünyaca ünlü yıldız isim, "Galatasaray'ın ilk maçtaki savunması çok iyiydi, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Çok motiveyiz." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)