Galatasaray - Altay maçı sonrası Savaş Çorlu'dan flaş Cüneyt Çakır sözleri! "Puanları çaldı"

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği İzmir temsilcisi Altay ile 2-2 berabere kaldı. Maçın hakemi olan Cüneyt Çakır'ın yönetimi, müsabakadan sonra çok konuşuldu. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Çakır'ı sert sözlerle eleştirdi. Çorlu, "Galatasaray'ın puanlarını Cüneyt Çakır, yardımcıları ve VAR hakemi Bahattin Duran çaldı. Oyuncuların performanslarını, taktiğin değişmesin, ve tercihlerini tartıştık ama yediğiniz gol öncesinde faul var. Galatasaray'ın penaltısı verilmedi. Berkan Kutlu'nun eline gelen top vücuttan sekiyor. Türkiye'nin en iyi hakemi böyle hatalar yapamaz." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)