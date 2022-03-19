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Web Tv Video Formula 1'de 2022 sezonu başlıyor! Yeni kurallar yeni özellikler neler? Songül Soysal gelişmeleri aktardı
Formula 1'de 2022 sezonu başlıyor! Yeni kurallar yeni özellikler neler? Songül Soysal gelişmeleri aktardı

Formula 1'de 2022 sezonu başlıyor! Yeni kurallar yeni özellikler neler? Songül Soysal gelişmeleri aktardı

19.03.2022 | 12:52

Formula 1'de 2022 sezonu başlıyor. Bahreyn Grand Prix'siyle başlayan 2022 sezonu pek çok yeniliği de beraberinde getiriyor. Yeniliklerin pek çoğu özellikle aerodinamik ve finansal alanda olacak. Songül Soysal, Formula 1'in yeni sezonunu ve değişiklikleri değerlendirdi. İşte detaylar...

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Formula 1'de 2022 sezonu başlıyor. Bahreyn Grand Prix'siyle başlayan 2022 sezonu pek çok yeniliği de beraberinde getiriyor. Yeniliklerin pek çoğu özellikle aerodinamik ve finansal alanda olacak. Songül Soysal, Formula 1'in yeni sezonunu ve değişiklikleri değerlendirdi.

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