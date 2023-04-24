Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde faul var mı? Erman Toroğlu pozisyonu yorumladı

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Attila Szalai'nin iptal edilen golünü yorumladı. Toroğlu, "Topa bakıyoruz. Kaleci olarak topa gelip yumrukluyorum. O sırada sen de geliyorsun ve çarpışıyoruz. Ben topa geleceğim. Sen de geleceksin. Bir şey yok burada. Neyin faulü?. Topu tutmaya kalksam ve seninle çarpıştığımda topu kaçırsam faul olur." dedi. | Fb spor haberi