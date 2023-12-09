Fenerbahçe'den derbi galibiyeti sonrası soyunma odasında coşkulu kutlama!
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup ederken sarı-lacivertliler soyunma odasında alınan galibiyeti coşkuyla kutladılar. İşte o görüntüler...
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Staydumu'nda karşı karşıya geldi.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçı İsmail Kartal'ın ekibi 3-1 kazandı.
Tüpraş Stadyumu'nda ezeli rakibine karşı 9 sene sonra galip gelen Fenerbahçe'de maç sonunda sevinç görüntüleri damga vurdu.
Sarı-lacivertli futbolcular derbi galibiyetini doyasıya kutladı.