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Web Tv Video Fenerbahçe'den derbi galibiyeti sonrası soyunma odasında coşkulu kutlama!
Fenerbahçe'den derbi galibiyeti sonrası soyunma odasında coşkulu kutlama!

Fenerbahçe'den derbi galibiyeti sonrası soyunma odasında coşkulu kutlama!

09.12.2023 | 23:38

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup ederken sarı-lacivertliler soyunma odasında alınan galibiyeti coşkuyla kutladılar. İşte o görüntüler...

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Staydumu'nda karşı karşıya geldi.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçı İsmail Kartal'ın ekibi 3-1 kazandı.

Tüpraş Stadyumu'nda ezeli rakibine karşı 9 sene sonra galip gelen Fenerbahçe'de maç sonunda sevinç görüntüleri damga vurdu.

Sarı-lacivertli futbolcular derbi galibiyetini doyasıya kutladı.

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