Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları: Federasyonu ziyaret ettik!

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 15:20

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Kırıkkale'de spor salonu açılışında açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, Galatasaray ile olan puan farkının 2'ye düşmesi hakkında "Bizim için sevindirici bir olay. Maç maç gidiyoruz. Takımımıza, hocamıza inanıyoruz. Sezon sonunda şampiyon olacağız. Şu anda tek hedefimiz Rizespor maçı. İnşallah onu aldıktan sonra maç maç devam edeceğiz." dedi. Torunoğulları ayrıca "Federasyonumuzu ziyaret ettik. Bundan sonra da ziyaret edeceğiz. Kayserispor maçındaki pozisyonları konuştuk, tartıştık. Takipteyiz. Sürekli kontak halindeyiz federasyonla. Sadece Fenerbahçe değil, tüm takımlarımız, küme düşme hattı da zorlaşıyor. İnşallah tüm takımlarımız için sorunsuz hafta diliyoruz. İnşallah öyle olur." ifadelerini kullandı.