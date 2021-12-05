Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesi neler oluyor? Oynatılmayanlar...

Fenerbahçe'de kadro istikrarsızlığı devam ediyor. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın maçlarda kullandığı düzenli 11'inin olmaması dışında bazı isimlere de şans vermemesi kafalarda soru işareti bırakıyor. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, bu isimleri teker teker sayarak tepki gösterdi. Uluç'un tepkisi "Sakatlıkları ve cezaları anlarım ama Nazım Sangare, geçen sezonun yıldız ismi Pelkas, Bordeaux'nun elinden alınan Burak Kapacak, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Fatih ve Szalai nerede? Neler oluyor Fenerbahçe'de?" şeklinde oldu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)