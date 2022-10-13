Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki AEK maçı öncesi konuştu! "Her maç 4-5 gol atmak..."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi. Sarı-lacivertliler deplasmanda AEK Larnaca ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki açıklamalarda bulundu. Rakibin küçünsenmemesi gerektiğini ifade eden Baki, "Her maç üç, dört, beş gol atmak mümkün değil. Düşüşler kalkışlar elbette olacak. Önemli olan o anlarda camianın birlikte olması." dedi. İşte o sözler...