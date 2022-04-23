Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! Ali Koç Jorge Jesus için Portekiz'e gitti

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi son bulmak üzere. Sezon ortasından bu yana Joachim Löw ve Jorge Jesus ile görüşmeler sürdüren sarı lacivertli yönetim kararını verdi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da dikkat çeken performansına karşın Ali Koç ve yönetimi Jorge Jesus için harekete geçti. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Başkan özel uçağıyla birlikte Lizbon'a doğru gidiyor. Görüşmenin bu akşam olmasını bekliyoruz. Başkanla birlikte Selahattin Baki de var." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)