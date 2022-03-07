Fenerbahçe Trabzonspor maçındaki kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe Trabzonspor ile berabere kaldı. Sarı lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, 17. dakikada tartışılan bir kararla kırmızı kart gördü. Peki karar doğru muydu? Erman Toroğlu pozisyon ile ilgili, "İrfan burada basmış durumda. Siopis iki ayağıyla dalsa İrfan bir yerde inmiş olacak. İrfan'ın destek ayağı yerde. Pozsiyon icabı bastın ama kurtarma şansın var. İrfan bastıktan sonra sağ ayağını kaldırıyor. Destek ayağı yerde. Kesinlikle kırmızı kart." dedi.