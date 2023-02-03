Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Adana Demirspor maçı hakkında açıklamalarda bulundu!

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekip mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'ın yönetimini eleştirmişti. Teknik direktör Jorge Jesus kulüp televizyonuna karşılaşma hakkında yaptığı açıklamada, "Yıllardır bu işi yapıyorum buna benzer daha önce bir takımın saha içerisinde mağdur olduğu bir durumu görmemiştim" ifadelerini kullandı. İşte Portekizli çalıştırıcının açıklamaları. | Fenerbahçe haberleri