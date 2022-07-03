FENERBAHÇE HABERLERİ: Yeni transfer Emre Mor'un kendine güveni tam! "Rekabete hazırım"

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Emre Mor'u kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi, idman öncesinde açıklamalarda bulundu. "Çok fazla şey değişti. Mental olarak eksikliğim vardı ama bunu değiştirmeyi başardım. Yeniden doğmak istiyordum ve bunda da başarılı olduğumu hissediyorum." diyen 24 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe gibi bir kulüpte rekabet olması çok normal. Kimse size kırmızı halı sunmaz. Ancak önümüzde çok fazla maç olduğunu ve herkesin şans bulacağını düşünüyorum. Ben her zaman rekabete hazırım." ifadelerini kullandı. İşte genç yıldızın açıklamalarının tamamı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)